Brand uitgebroken in stacaravan Duinrell

In het vakantiepark van Duinrell heeft dinsdagavond een brandje gewoed. Het vuur ontstond in de keuken van een stacaravan - een zogeheten mobile home - van de firma Eurocamp. De bewoners waren vervolgens zelf in staat om de brand te blussen.

Zij konden de accommodatie op tijd verlaten. Er vielen geen gewonden. Een woordvoerder laat aan Looopings weten dat de brand werd veroorzaakt door een plastic schaal die door vakantiegasten in de oven is gezet. "De schaal is vervolgens gaan smelten", legt de voorlichter uit.

De brandweer kwam nog wel ter plaatse om na te blussen en om een controle uit te voeren. Eerder dit jaar brak al een brand uit in een Duinrell-bungalow. Toen werd het vuur veroorzaakt door een gaskachel.



COA

Het vakantiepark bij het Wassenaarse pretpark telt honderden accommodaties. In samenwerking met de gemeente Wassenaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt daar momenteel ook een groep asielzoekers opgevangen.