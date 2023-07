Linnanmäki

Bezoekers van Fins pretpark gered uit tientallen meters hoge attractie

Bezoekers van het Finse pretpark Linnanmäki hebben urenlang vastgezeten in een attractie. De 53 meter hoge uitkijktoren Panoraama kwam vrijdagavond stil te staan door een technisch mankement. Reddingswerkers moesten de passagiers bevrijden met behulp van een hoogwerker.

De draaiende cabine liep vast op ongeveer 25 meter hoogte. Op dat moment zaten er zeventien mensen in de attractie: zestien bezoekers en een medewerker. Even voor 19.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen.

De totale reddingsoperatie nam enkele uren in beslag, omdat in de hoogwerker steeds plek was voor slechts enkele personen. Rond 21.15 uur stond iedereen weer met beide benen op de grond, meldt de lokale brandweer.



Uitzicht

Linnanmäki ligt in Helsinki. Panoraama biedt passagiers normaal gesproken een uitzicht over de Finse hoofdstad. De toren werd in 1987 gebouwd door fabrikant Intamin. Op de website van het park valt te lezen dat de attractie tot nader order buiten gebruik is.