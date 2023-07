Gardaland Resort

Noodweer in Italië: Gardaland onverwachts dicht vanwege schade

Bezoekers van het Italiaanse pretpark Gardaland staan vandaag voor een dichte poort. De regio rond het Gardameer, waar het bekende attractiepark ligt, werd maandagavond getroffen door extreem noodweer. Onweersbuien en gigantische hagelstenen zorgden voor veel schade.

Om die reden kan Gardaland onverwachts niet open voor publiek. "De slechte weersomstandigheden die het Gardameer hebben getroffen, zorgden voor omvangrijke schade waardoor we niet in staat zijn om Gardaland Park en Gardaland Sea Life te openen", valt te lezen op een briefje dat is opgehangen bij de ingang.

Aanwezigen krijgen het advies om de officiële Gardaland-website in de gaten te houden voor updates. Daar wordt momenteel vermeld dat Gardaland, Sea Life en het Legoland Water Park de hele dag gesloten blijven. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade er precies is.



Gezondheid

Als aanvullende reden voor de sluiting geeft men dat "de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en gasten" beschermd moet worden. Morgen, op woensdag 26 juli, zijn bezoekers weer vanaf 10.00 uur welkom.