Europa-Park presenteert surf-simulator in waterwereld Rulantica

In Rulantica, het zwemparadijs van Europa-Park, is de komende week een surf-simulator te vinden. Waterratten kunnen het apparaat tegen betaling uitproberen, als onderdeel van het Nordisches Strandfest. Dat evenement ging vandaag van start.

Het nieuwe beachfestival concentreert zich rond speelplaats Snorri Strand en zonneweide Dynstrønd, bij de vip-jachten in het buitengebied van Rulantica. Europa-Park belooft "een gevarieerd programma met leuke activiteiten", waaronder optredens en een volleybaltoernooien.

Het belangrijkste element is de surf-simulator, die is opgesteld naast waterattractie Tønnevirvel. Bezoekers gaan een artificiële golf te lijf met behulp van een surfplank. Dat kost 6 euro per persoon. Het Nordisches Strandfest duurt nog tot en met zondag 6 augustus.