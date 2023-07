The Amsterdam Dungeon

Tijdelijke nieuwe show in Amsterdam Dungeon gaat over Amsterdamse stadsbrand

The Amsterdam Dungeon heeft een tijdelijke nieuwe show. Tot en met zondag 3 september kunnen bezoekers van de horrorbeleving kijken naar een interactieve scène gebaseerd op de grote stadsbrand van 1452, één van de grootste branden die de hoofdstad hebben geteisterd.

Twee derde van de stad ging destijds in vlammen op. De Nieuwe Kerk, het Stadhuis, twee kapellen, veertien kloosters, het Begijnhof, vier gasthuizen, de Regulierspoort, de Heilige Stede en ontelbaar veel huizen werden verwoest.

Een bezoek aan The Amsterdam Dungeon staat in het teken van het duistere verleden van Amsterdam. Waar normaal gesproken een heksenverbranding plaatsvindt, wanen aanwezigen zich deze zomer in het jaar 1452. Een brandwacht leert hen hoe ze een brand kunnen voorkomen, maar er blijkt een addertje onder het gras te zitten.



Medeplichtig

"Een acteur vertelt over een eerdere grote stadsbrand, die van 1421", legt een woordvoerder uit. Het personage zegt de gasten te willen behoeden voor de gevaren van het spelen met vuur. "Maar niets is wat het lijkt: voor je het weet word je op heterdaad betrapt en ben je medeplichtig aan brandstichting."



De Stadsbrand, zoals de nieuwe show wordt genoemd, bevindt zich tussen de scènes De Rechtbank en Het Galgenveld.