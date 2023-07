Efteling

Meerdere Efteling-verwijzingen in grove nieuwe videoclip De Jeugd van Tegenwoordig

De Efteling speelt een opvallende rol in een nieuwe videoclip van De Jeugd van Tegenwoordig. Afgelopen weekend bracht de bekende Nederlandse rapformatie de single Dat Mag Niet uit. De bijbehorende muziekvideo zit vol met grove humor, inclusief drie verwijzingen naar het sprookjespark in Kaatsheuvel.

Kijkers krijgen een soort diavoorstelling van gewaagde en melige fotobewerkingen voorgeschoteld, afgewisseld met beschrijvingen van bizarre zaken die volgens de rapgroep echt niet mogen. Eén ervan gaat over een Efteling-achtbaan. "In je blootje in de Vogel Rok", luidt één van de suggesties. "Dat mag niet", is vervolgens het antwoord.

Daarnaast bevat de clip een bewerkte afbeelding van Efteling-entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, waarvan het rieten dak in brand staat. Verder zien we hoe mascotte Pardoes een joint aan het roken is. Satiricus Marten Mantel was verantwoordelijk voor de regie van de video.



Golfslagbad

Voorbeelden van andere activiteiten die volgens de clip niet mogen zijn "met diarree in een golfslagbad", "live gaan tijdens je abortus", "Crazy Frog draaien tijdens de seks", "masturberen bij de sterfscène van Mufasa" en "jongleren met cavia's". Wie goed oplet, ziet ook een plaatje van Walibi-attractie Goliath voorbijkomen.



De Jeugd van Tegenwoordig werd in 2005 beroemd dankzij het nummer Watskeburt. Daarna volgden hits als Sterrenstof, Get Spanish, De Formule, Een Barkie, Bumba In Me Zak en Hollereer. Komende maand verschijnt het nieuwe album Moderne Manieren, waar Dat Mag Niet ook op staat.