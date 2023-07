Phantasialand

Muziek van Phantasialand-attracties Taron en F.L.Y. staat nu op Spotify

Goed nieuws voor fans van de muziek van Phantasialand: het Duitse pretpark heeft de soundtracks van twee themagebieden online gepubliceerd. De melodieën van themawerelden Klugheim en Rookburgh zijn sinds vandaag te beluisteren op streamingplatforms als Spotify, Deezer en Apple Music.

Klugheim, geopend in 2016, bestaat uit de spectaculaire multi-launch coaster Taron, de boomerang coaster Raik en verschillende eetgelegenheden, waaronder bedieningsrestaurant Rutmor's Taverne. In het openingsjaar verscheen de muziek van Klugheim al wel op cd.

In september 2020 presenteerde Phantasialand het themadeel Rookburgh, waar de sensationele flying launch coaster F.L.Y. te vinden is. Ook restaurant Uhrwerk, chocoladewinkel Emilie's Chocoladen & Candy Werkstatt, broodjeszaak Zum Kohleschipper, hotel Charles Lindbergh en hotelbar 1919 zijn onderdeel van het gebied.



Verandering

Ruim een jaar na de opening, in november 2021, werd de Rookburgh-soundtrack uitgebracht op cd. De albums van beide werelden ontbraken tot nu toe echter op de streamingdiensten. Daar is vandaag verandering in gekomen.



Het digitale Klugheim-album bestaat uit dertien nummers, met een totale lengte van 36 minuten. Op het Rookburgh-album staan veertien tracks, die in totaal ruim 45 minuten duren. Alle muziek werd gecomponeerd door het Duitse bedrijf IMAscore, de vaste muziekpartner van Phantasialand.



Chiapas

Dezelfde firma was bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de deuntjes van waterbaan Chiapas, geopend in 2014. Die muziek stond al wel op de streamingdiensten. IMAscore is ook actief voor parken als Toverland en Movie Park Germany.