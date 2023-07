Speelpark Sprookjeshof

Beter goed gejat dan slecht bedacht: website Drents pretpark lijkt sprekend op die van de Efteling

Een pretpark in Drenthe heeft wel héél goed gekeken naar de website van de Efteling. De homepage van Speelpark Sprookjeshof, gelegen in Zuidlaren, lijkt als twee druppels water op die van het beroemde sprookjespark in Kaatsheuvel. Het management belooft aanpassingen door te voeren.

De kwestie werd deze week aangekaart op Twitter door een Efteling-fan. "Ik ging naar de website van Sprookjeshof, die kwam me toch wel erg bekend voor", aldus ene Saskia. "Oordeel zelf. Zo jammer... Waarom geen eigen stijl?" Wie beide sites met elkaar vergelijkt, ziet inderdaad heel wat overeenkomsten.

Zo is de indeling nagenoeg identiek: het logo, de hoofdfoto, de menu-items, de openingstijden, de algehele beschrijving en de eerste drie items staan op dezelfde plek. Ook wordt gebruikgemaakt van exact hetzelfde lettertype en een vergelijkbaar kleurenschema.



Marketingbureau

Parkmanager Dennis Schuster van Sprookjeshof was zich van geen kwaad bewust, vertelt hij in gesprek met Looopings. Hij legt uit dat het park enkele maanden geleden een nieuwe eigenaar kreeg. Zelf begon hij zes weken geleden. "Er moest in korte tijd een nieuwe website komen. Een marketingbureau heeft dat toen opgezet."



Het idee was om inspiratie op te doen door naar websites van andere attractieparken te kijken. "Maar nu blijkt dat er wel heel veel gelijkenissen zijn met die van de Efteling." Schuster zegt "best geschrokken" te zijn toen hij de vergelijking zag.



Gezeur

"Ik was hier niet van op de hoogte. We willen natuurlijk niet dat hier gezeur van komt, dus we hebben de opdracht gegeven om zo snel mogelijk aanpassingen door te voeren." Enkele wijzigingen zijn al gerealiseerd. Over enkele dagen moet de Sprookjeshof-website een volledig andere stijl hebben.



Het pretpark adverteert ook met een sprookjesfiguur dat veel Nederlanders zullen associëren met de Efteling: een man met een lange nek. "Maar mensen moeten zich realiseren dat Sprookjeshof al bestaat sinds 1957", zegt de manager. De voorloper was er zelfs al in 1954, twee jaar na de opening van het Sprookjesbos van de Efteling.



Knappe vent

"Wie ons niet kent, zal even vreemd opkijken bij het zien van Langhals buiten de hekken van de Efteling. Maar deze knappe vent staat al ruim zestig jaar bij ons in het park." Schuster benadrukt dat het niet de bedoeling is om de Efteling te kopiëren. "Dat is nooit de insteek geweest. We begrijpen heus dat beide parken onvergelijkbaar zijn. Ons park heeft ook al een heel andere doelgroep: kinderen tot 10 jaar."