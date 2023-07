Disneyland Paris

Vakbond Disneyland Paris boos: vijf medewerkers bedreigd met ontslag na staking

Vijf medewerkers die de afgelopen weken meededen aan de stakingen in Disneyland Paris, worden mogelijk ontslagen. Dat meldt vakbond UNSA in een verklaring. De vakvereniging suggereert dat er een verband is tussen de deelname aan de stakingsbeweging en het beëindigen van de dienstverbanden.

Een deel van het Disney-personeel legde de afgelopen maanden meermaals het werk neer om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Hoewel er al enkele weken niet meer gedemonstreerd is, krijgen de stakingen nog wel een staartje. UNSA maakt wereldkundig dat voor vijf stakers een ontslagprocedure is gestart.

"Deze beslissing lijkt gericht op werknemers die gebruik hebben gemaakt van hun recht om te staken op basis van legitieme eisen", laat de vakbond weten in een open brief aan algemeen directrice Natacha Rafalski. "Door deze procedures lijkt u bovendien onze vakbondsorganisatie te willen ondermijnen, door onze activisten en sympathisanten als doelwit te nemen."



Discriminatie

UNSA beklemtoont dat het stakingsrecht is opgenomen in de Franse grondwet en dat discriminatie op basis van deelname aan een vakbond bestraft kan worden met drie jaar gevangenisstraf en een boete van 45.000 euro. "In twee brieven van 24 mei en 5 juni, die onbeantwoord bleven, hebben we hier al voor gewaarschuwd."



Welke redenen het Disneyland-management zelf geeft voor het ontslaan van de vijf personen, is niet bekend. Disney heeft niet op de aantijgingen gereageerd. De vakbond belooft de situatie nauwlettend in de gaten te zullen houden. Bij UNSA zijn meer dan achthonderd werknemers van Disneyland Paris aangesloten.