Plopsaland De Panne

Plopsaland verlaagt de prijzen: eten en drinken voortaan goedkoper

Waar de meeste pretparken de tarieven verhogen, kiest Plopsaland De Panne deze zomer juist voor prijsverlagingen. Snacks en drankjes in het Vlaamse attractiepark zijn sinds kort een stuk vriendelijker geprijsd. De prijs van een frikandelmenu zakte bijvoorbeeld van 12,99 euro naar 9,50 euro.

De vorige directie van de Plopsa Group heeft de opvallend hoge horecaprijzen altijd verdedigd. Nu moederbedrijf Studio 100 het management heeft vervangen, wordt een andere weg ingeslagen. De Plopsa-parken nemen voortaan genoegen met iets minder marge.

Als gevolg van dat nieuw beleid hoeven bezoekers minder te betalen voor hun eten en drinken. Dat is bijvoorbeeld te merken bij snackrestaurants Frituur De Spiegeltent en de K3 Keuken, waar voor een menu met bitterballen - inclusief friet en frisdrank - nu geen 13,50 euro meer afgerekend hoeft te worden, maar 9,99 euro. Een menu met kipnuggets kost 10,99 euro in plaats van 13,50 euro.



Broodjeszaak Panos

Wie bij de Viking Grill in Wickieland een menu met spareribs of een mixed grill bestelt, was voorheen 17,99 euro kwijt. Nu is dat 14,99 euro. Broodjeszaak Panos rekent in het vervolg 4,99 euro voor een los broodje in plaats van 5,99 euro en 5,50 euro voor een losse panini in plaats van 6,50 euro. De prijzen van menu's zakten met 1,49 tot 2 euro.



Ook croissants, chocoladekoeken, worstenbroodjes, rijsttaartjes en ber­li­ner­bollen werden goedkoper. Even verderop vraagt Plopsaland geen 6,99 euro meer voor een losse braadworst, maar 5,99 euro. In een menu moet voor een worst 9,50 euro betaald worden. Dat was tot nu toe 10,99 euro. Het Plop Hamburger Restaurant in de Ploptuin verlaagde de prijzen van burgers met 1 tot 1,51 euro.



Pizza Hut

De prijs van het voordeligste menu bij de Pizza Hut-vestiging in Heidiland ging van 15,99 euro naar 13,99 euro. Bij de restaurants Mr. Spaghetti, Maya's Restaurant en Piratengrill kosten alle hoofdgerechten - waaronder balletjes in tomatensaus, stoofvlees en halve kip - op dit moment 15,99 euro. Eerder vroeg men voor sommige maaltijden 1 euro meer.



Tomatensoep staat op de kaart voor 5,99 euro, 1 euro minder dan vroeger. Chocolademousse van 6,99 euro gaat nu voor 4,99 euro over de toonbank. Zelfs het bestellen van een extra portie kaas werd voordeliger: daarvoor zijn bezoekers momenteel 0,99 euro kwijt in plaats van 1,99 euro.



Onder de loep

Op het gebied van drinken koos de nieuwe Plopsa-directie afgelopen voorjaar al voor een voorzichtige prijswijziging. Toen zakte de prijs van een petfles water van 4,99 euro naar 4,50 euro, exclusief 50 eurocent statiegeld. Nu heeft Plopsa het volledige frisdrankaanbod onder de loep genomen.



Cola, sinas en ijsthee kost vandaag de dag 3,99 euro in plaats van 4,99 euro. De prijs van een flesje water van 50 centiliter zakte nog verder, naar 3,50 euro. De tarieven zijn exclusief statiegeld. Ook koffie en espresso (van 3,75 naar 2,99 euro), cappuccino (van 3,99 naar 3,25 euro) en Chocomel en Fristi (van 2,99 naar 1,99 euro) werden voordeliger.



Historische stap

Hetzelfde geldt voor Minute Maid en Aquarius (van 4,99 naar 3,99 euro, zonder statiegeld) en kleine flesjes water (van 3,50 naar 1,99 euro, zonder statiegeld). De historische stap beperkt zich niet tot Plopsaland De Panne. Bij de andere Plopsa-vestigingen in België - waaronder Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo - gingen de prijzen eveneens omlaag.