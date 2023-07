Walibi Holland

Video: dit is het nieuwe zomerse vuurwerkspektakel van Walibi Holland

Walibi Holland presenteert deze zomer op zes avonden een grote muzikale vuurwerkshow. Op alle woensdagen tot eind augustus krijgen bezoekers rond 22.45 uur een speciaal slotspektakel voorgeschoteld. De productie bestaat uit vuurwerk, vlammenwerpers, lichteffecten, lasers en muziek.

Vorig jaar keerde het zomerse vuurwerk na jaren afwezigheid terug. Dat is Walibi kennelijk goed bevallen, want in 2023 staat wederom een muzikale avondvoorstelling op het programma. De regie is voor het tweede opeenvolgende jaar in handen van Jeffrey Erens van het Amsterdamse entertainmentbedrijf De Artiestenvilla.

De show werd volledig opnieuw ontworpen, inclusief nieuwe muziek. Dit keer bevat de soundtrack onder andere een bewerkte versie van de Walibi-jingle. Van het reclamedeuntje werd een danceremix gemaakt. Ook nieuw is toevoeging van vlammenwerpers boven het podium en zogeheten line rockets; vuurpijlen die met behulp van kabels boven het publiek vliegen.



Bekende act

De show is onderdeel van zomerfestival Lekkergaan. Na de eerste avond - 26 juli - vindt het evenement nog plaats op 2, 9, 16, 23 en 30 augustus. Het park is dan geopend tot 23.00 uur. Op het hoofdpodium bij het reuzenrad treedt 's avonds een dj op. Ook komt wekelijks een bekende act langs.



Deze week waren Bram Krikke, Stefan de Vries en Sean Demmers van de partij om wat liedjes te playbacken. Krikke zal nog twee keer aanwezig zijn. Daarna is het twee keer de beurt aan zangeres Emma Heesters. De Lekkergaan-reeks wordt afgesloten door dj-formatie Stuk, bekend van StukTV.