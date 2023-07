Gröna Lunds Tivoli

Weer achtbaanongeluk in Zweeds pretpark Gröna Lund: medewerkster loopt hersenschudding op

In het Zweedse attractiepark Gröna Lund heeft opnieuw een ongeluk plaatsgevonden bij een achtbaan. Een maand geleden kwam het pretpark in Stockholm in het nieuws toen een karretje van een rollercoaster deels ontspoorde. Daarbij overleed een 35-jarige vrouw. Deze maand ging het opnieuw fout.

Op vrijdag 14 juli raakte een medewerkster van Gröna Lund gewond bij de achtbaan Insane. De vrouw was aan het werk in het station van de attractie. Ze probeerde een mobiele telefoon te pakken die een bezoeker had laten vallen, toen onverwachts een gondel het station binnenkwam.

Daar werd de werkneemster door verrast. Volgens het management van Gröna Lund werden de verwondingen niet veroorzaakt door de gondel, maar doordat de vrouw de grond raakte. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding op. Ook klaagde ze na afloop over pijn in haar lichaam.



Video gepubliceerd

De Zweedse krant Expressen heeft een video van het incident gepubliceerd. Een woordvoerder van het park spreekt over een menselijke fout. De medewerkster dacht dat het in orde was om het gebied te betreden. Het personeel had echter niet gecontroleerd of er nog een karretje onderweg was. Er is bij de autoriteiten een melding gemaakt van een bedrijfsongeval.



Insane is een 35 meter hoge vertical spinning coaster, gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein. De baan, geopend in 2009, bestaat uit een verticaal parcours op een klein oppervlakte, met bochten en afdalingen onder elkaar. Waaghalzen nemen plaats in schommelende voertuigen met zitplaatsen naast de rail.