Zanger Antoon belaagd door fans in de Efteling: 'Na twintig minuten park uitgerend'

De Nederlandse zanger Antoon kan door zijn bekendheid niet zomaar meer een dagje naar de Efteling. Dat heeft de 21-jarige artiest onlangs aan den lijve ondervonden, vertelt hij in een interview. Valentijn Antoon Remmert Verkerk, zoals de zanger eigenlijk heet, besloot laatst met zijn vriendin een bezoek te brengen aan het Kaatsheuvelse attractiepark.

Daar werd hij opgewacht door groepen scholieren die zijn naam scandeerden. "Na twintig minuten zijn we het park uitgerend", vertelt Antoon in gesprek met Mezza, het weekendmagazine van de DPG-kranten. "Zo dom, dat we dachten dat dit kon."

Het bleek echter onhaalbaar om door de Efteling te wandelen zonder voortdurend aangeklampt te worden. "Uiteindelijk zijn we naar een kersenboomgaard in de buurt gereden, waar ik wel even op de foto moest met twee meisjes die daar werkten. Maar daarna zaten we samen in het zonnetje, met onze kersen, verder niks om me heen."



Boos

Dat beviel ook goed, maar toch was de zanger "wel even boos". "Ik wilde gewoon in een achtbaan." Later in het interview komt de BN'er terug op de Efteling, als hem gevraagd wordt naar zijn toekomst. "Ik weet niet of die Efteling er ooit nog in zit. Ik heb er voor mezelf maar van gemaakt dat ik het toch maar niets vind."



Antoon werd bekend toen zijn single Hyperventilatie in 2020 viral ging op TikTok. Vervolgens scoorde de twintiger hits als Hallo, Vluchtstrook, Olivia, Klop Klop, Hotelschool, Leuk en Meteoriet.