Kermis

Twee tieners vliegen uit Spaanse kermisattractie

Bij een ongeluk op een Spaanse kermis zijn twee meisjes van 14 en 15 jaar gewond geraakt. De tieners maakten een ritje in de attractie Canguro Loco, een molen met op en neer hupsende gondels. Doordat de veiligheidsbeugel niet goed functioneerde, vlogen de twee inzittenden uit hun bakje.

Het incident vond eerder deze maand plaats in de stad Toledo. De slachtoffers zijn overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Ze kampten met lichte kneuzingen. Eén van hen had ook last van een snee in haar been. De attractie is verzegeld door de autoriteiten.

Hoe het voorval heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Een getuige vertelt aan regionale media dat de meisjes op het laatste moment in de attractie stapten, toen de rit op het punt stond om te beginnen. Mogelijk hadden ze geen tijd meer om de beugel te sluiten.