Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn groeit op TikTok: 'Nummer één pretpark van Nederland'

Avonturenpark Hellendoorn investeert in meer zichtbaarheid op TikTok. Het Overijsselse pretpark heeft een tijdje geleden een extern bedrijf ingehuurd om TikTok-video's te maken. Tegenwoordig wordt het officiële kanaal gevuld door beelden van Content Explorers, de firma van Lars Janssen en zijn partner Bryan Geraards.

Dat blijkt een succes: volgens Janssen is Hellendoorn op TikTok tegenwoordig "het nummer één pretpark van Nederland" op basis van het aantal views. Hij becijferde dat Avonturenpark Hellendoorn sinds april dit jaar gemiddeld 696.000 kijkers per filmpje had. Dat zijn er meer dan de Efteling (261.000 gemiddelde kijkers), Duinrell (192.000), Toverland (95.000) en Walibi Holland (85.000).

Ook in absolute aantal scoort Hellendoorn goed, met in totaal 25 miljoen views sinds afgelopen voorjaar. Het park wordt op de voet gevolgd door Duinrell: de filmpjes van het Wassenaarse pretpark werden de afgelopen vier maanden 23,8 miljoen keer bekeken. Daarna komen de Efteling (9,4 miljoen), Walibi Holland (4,5 miljoen) en Toverland (3,3 miljoen).



Opmerkelijk

Janssen noemt het resultaat "best opmerkelijk". "Avonturenpark Hellendoorn staat qua bezoekersaantallen niet in de top vijf van Nederland, maar qua online aanwezigheid op TikTok voert het park momenteel de Nederlandse ranglijst aan." Hij benadrukt dat andere grote Europese namen Hellendoorn ook niet voorbijstreven: Disneyland Paris was sinds april goed voor 19,4 miljoen views, Europa-Park moet genoegen nemen met 14,8 miljoen.



Janssen en Geraards bezoeken het Avonturenpark gemiddeld eens per twee maanden. Dan schieten ze al hun beelden voor de weken erna. De overdreven, infantiele stijl doet het goed bij de jeugdige doelgroep. "Hellendoorn laat zien dat je niet het grootste park hoeft te zijn om de grootste online aanwezigheid te hebben", aldus Janssen.



Wildwaterbaan

De best bekeken video's tot nu toe gaan over het opstarten van wildwaterbaan Sungai Kalimantan en een ritje in de slingerende schijf Het DrakenNest. Content Explorers is ook actief voor Fort Fun Abenteuerland, het Duitse zusterpark van Hellendoorn. Verder werkten de heren onder meer voor dierentuin ZooParc Overloon.