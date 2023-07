Bobbejaanland

Bobbejaanland-bus komt vast te zitten onder slagboom

De pendelbus van Bobbejaanland heeft zondagmiddag voor hinder gezorgd in de omgeving. Bij een spoorwegovergang in Herentals botste de Bobbejaanland-bus tegen een personenauto. Daardoor kwam de bus net voor het spoor stil te staan, naast een slagboom.

Toen even later de slagbomen naar beneden gingen omdat een trein moest passeren, raakte één van de bomen het dak van de bus. Naar aanleiding van het voorval moest het treinverkeer richting Mol en Turnhout tijdelijk stilgelegd worden.

Volgens regionale media heeft men daar zo'n drie kwartier last van gehad. Uiteindelijk is de overweg weer vrijgemaakt. Verdere incidenten bleven uit. Niemand raakte gewond.



Belgiëlaan

De aanrijding vond plaats bij de overgang op de Belgiëlaan, vlakbij het treinstation van Herentals. De bus pendelt twee keer per uur op en neer tussen het station en het bekende attractiepark in Lichtaart. Bobbejaanland was zondag geopend tot 19.00 uur.