Opstartproblemen bij nieuwe kinderattractie Plopsaland: negentig minuten wachten

Bezoekers die dit weekend de nieuwe Bumba-attractie van Plopsaland De Panne uitprobeerden, hebben heel wat geduld moeten hebben. Het Vlaamse pretpark opende vrijdagavond de darkride Op Reis Met Bumba, als onderdeel van het overdekte gedeelte Circus Bumba. Er is nog sprake van opstartproblemen.

De kinderattractie was op zaterdag en zondag meermaals buiten gebruik vanwege technische storingen. Mede daardoor rees de wachttijd de pan uit: op het hoogtepunt stonden bezoekers meer dan negentig minuten in de rij voor het vier minuten durende Bumba-ritje.

Een bord bij de ingang geeft een uitleg over de vertragingen. "Op Reis Met Bumba is nog in testmodus", valt daar te lezen. "De wachttijd kan hierdoor oplopen. Onze excuses." Tot wanneer de testfase zal duren, is nog niet bekend.



Sleutelen

Het transportsysteem van de darkride werd geleverd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Op de dag van de officiële opening was de leverancier nog druk aan het sleutelen aan de techniek. Het bedrijf blijft de attractie de komende tijd optimaliseren.