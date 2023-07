Efteling

Verwijzing naar dj Hardwell onverwachts teruggekeerd in de Efteling

De Efteling heeft een verwijzing naar de wereldberoemde dj Hardwell teruggebracht. In 2015, het openingsjaar van achtbaan Baron 1898, werd een bord geplaatst als eerbetoon aan de Nederlandse diskjockey. Zes jaar later verdween het decorstuk. Daar gaf men destijds geen reden voor.

Na ruim anderhalf jaar afwezigheid staat het bord plotseling weer in de Efteling, maar wel op een andere plek. Voortaan is het affiche te vinden voor de ingang van Baron 1898. Voorheen hing de poster aan een paal bij de afdaling van de dive coaster.

De Hardwell-verwijzing is vormgegeven als een aankondiging voor een optreden van harmonieorkest De Montere Kompel, dat zogenaamd op 13 oktober 1898 samen met de dj zal optreden "op de picknickweide". Een Efteling-woordvoerder kan niet zeggen waarom het bord juist nu is teruggekeerd.



Officiële remix

Hardwell, die in het dagelijks leven Robbert van de Corput heet, werd destijds in het zonnetje gezet omdat hij aanwezig was bij de officiële opening van de achtbaan. Hij werkte ook samen met de Efteling voor een officiële remix van de attractiemuziek. Op het bord liet de beroemdheid zijn handafdrukken en handtekening achter.