Efteling

Winnaar Tour de France 2023 gehuldigd in de Efteling

De winnaar van de Tour de France is deze week verwelkomd in de Efteling. Jonas Vingegaard (26) uit Denemarken, rijdend voor Team Jumbo-Visma, won de Ronde van Frankrijk afgelopen weekend voor de tweede keer in zijn leven. Dat deed hij met een voorsprong van 7 minuten en 29 seconden, de ruimste marge sinds 2014.

Dinsdag bezocht Vingegaard het bekende sprookjespark in Kaatsheuvel, waar hij feestelijk werd ontvangen. De Deen had zijn vrouw en dochter meegenomen. Op het programma stonden een signeersessie en een huldiging in de zaal van het Efteling Theater, in het bijzijn van onder andere Efteling-directeur Fons Jurgens.

Ook het attractiepark zelf werd bezocht. Zo kreeg de wielrenner een broodje kroket voorgeschoteld op het plein voor Carnaval Festival. Daarnaast nam hij een kijkje bij de fietsmolen op het Anton Pieckplein, die daar tijdelijk staat vanwege de samenwerking tussen de Efteling en Jumbo-Visma.



Wielershirt

Efteling-ontwerper Sander de Bruijn ontwierp het wielershirt van de ploeg. Ter gelegenheid daarvan besloot het park een oude fietsmolen, die in de jaren tachtig ook al in de Efteling stond, weer in huis te halen. In de Efteling zijn ook Jumbo-Visma-souvenirs verkrijgbaar.



Vingegaard bezoekt vandaag nog een ander groot Europees pretpark, dit keer in zijn thuisland. Hij is vanmiddag te gast in Tivoli Gardens in Kopenhagen, wederom voor een huldiging. Daarna zal de sporter zich gaan opmaken voor de Vuelta, de Ronde van Spanje. Die begint eind augustus.