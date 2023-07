Paultons Park

Nu een dagje uit, later betalen: pretpark gaat samenwerking aan met Klarna

Bezoekers van een pretpark in Engeland krijgen de kans om hun dagje uit pas na afloop te betalen. Attractiepark Paultons Park is een samenwerking aangegaan met betaaldienst Klarna. Voortaan kunnen klanten ervoor kiezen om tickets pas dertig dagen na een bestelling af te rekenen.

Daarnaast is het mogelijk om het aankoopbedrag te verdelen over drie rentevrije termijnen. "We zijn trots dat we onze gasten op deze manier extra flexibiliteit kunnen aanbieden", zegt directeur James Mancey van Paultons Park. "We weten dat deze optie erg gewaardeerd wordt door veel families."

Volgens Paultons Park is het concept uniek in de Britse attractiesector. Door Klarna kan iemand die krap bij kas zit toch een dagje weg. Het initiatief brengt wel risico's met zich mee: wie niet oplet, steekt zichzelf in de schulden. Personen die uiteindelijk toch niet kunnen betalen, krijgen incassobureaus achter zich aan.



Italiaans

Klarna wordt in Nederland op dit moment voornamelijk gebruikt door kleding- en elektronicazaken. Het Italiaanse pretpark Mirabilandia introduceerde in 2021 een vergelijkbaar systeem, met een andere partner.