Video van Disneyland-attractie gaat viral: zes van de elf karretjes kapot

Een Cars-attractie in Disneyland Paris is niet bepaald in goede staat. Op TikTok komt een filmpje voorbij van Cars Quatre Roues Rallye in het Walt Disney Studios Park. De video laat zien hoe zes van de elf karretjes buiten bedrijf zijn. In enkele dagen tijd werden de beelden bijna 60.000 keer bekeken.

Cars Quatre Roues Rallye bestaat uit twee draaischijven met in totaal twaalf tollende voertuigen. Eén bakje is verwijderd. Van de overgebleven wagens is dus meer dan de helft niet in gebruik. "Het is onaanvaardbaar om de attractie zo te laten draaien!", schrijft de kritische filmer.

De Franse Disney-fan heeft nog wel een tip voor het management. "Op deze manier kun je de attractie net zo goed volledig sluiten en pas weer openen als alles gerepareerd is!" De Cars-molen werd in 2007 gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla.



Agrabah

Dezelfde firma leverde Flying Carpets Over Agrabah, de nabijgelegen carrousel met vliegende tapijten. Die attractie kwam begin dit jaar nog in het nieuws om dezelfde reden: daar waren toen negen van de zestien tapijten kapot.