Efteling: Danse Macabre

Foto's: bord van Efteling-winkeltje Swarte Kat afgebroken

Het uithangbord van het nieuwe Efteling-winkeltje In den Swarte Kat is vandaag afgebroken. Door onbekende oorzaak hing het bord van de kruidenierszaak vanmiddag al los. Tijdens een voorstelling van de Charlatans, de entertainmentact in het griezelige gebied, werd het bord verwijderd.

De Charlatans besloten in te spelen op de situatie. "Wie steelt het bord van onze kat?", zongen ze, al improviserend. Een Efteling-medewerker heeft het onderdeel gedemonteerd en meegenomen achter de schermen. Het decorstuk wordt binnenkort opnieuw bevestigd aan de gevel.

In den Swarte Kat, onderdeel van het nieuwe themagebied Huyverwoud, ging drie weken geleden open. Bezoekers kunnen er allerhande supermarktartikelen aanschaffen. Er is ook een bakkerij met ketelkoeken en tosti's op breekbrood te vinden.



Brand

Volgens het verhaal, dat samenhangt met de nieuwe attractie Danse Macabre, was de locatie in het verleden een taverne. Na een brand werd het bouwwerk overgenomen door de familie Charlatan.