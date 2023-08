Disneyland Paris

Legendarische Disney-ontwerper ziet Nederlander als zijn opvolger: 'Hij heeft het in zich'

De legendarische Amerikaanse Disney-ontwerper Tony Baxter (76) deelt een groot compliment uit aan een Nederlandse collega. In een interview noemt hij de Nederlander Michel den Dulk (43) zijn ideale opvolger. Baxter stond eind jaren tachtig en begin jaren negentig aan de wieg van Disneyland Paris.

Als creatief directeur van Walt Disney Imagineering overzag hij het volledige ontwerpproces van het eerste Europese Disney-park, geopend in 1992. De veelgeprezen designer vertelt erover in een twee uur durende podcastaflevering. Daarbij komt ook het einde van zijn carrière als ontwerper ter sprake. Volgens Baxter, die tegenwoordig alleen nog een adviserende rol heeft, is zijn nalatenschap bij Den Dulk in goede handen handen.

Michel den Dulk werkte een poos voor de Efteling en voor Europa-Park. In die periode kwam hij in beeld bij Baxter. "Hij had het moeilijk en was op zoek naar een kans om te ontsnappen", aldus de Amerikaan. "En hij heeft het in zich. Ik wist dat ik mijn plaatsvervanger had gevonden."



Disney-dollars

Het duurde vervolgens wel vijf jaar om Den Dulk naar de Verenigde Staten te krijgen. Eenmaal bij Disney leerde Baxter hem de fijne kneepjes van het vak. "Ik nam hem onder mijn hoede, hij leerde Amerika en Disney kennen." Baxter herinnert zich nog hoe de Nederlander zeer verbaasd reageerde toen hij hoorde welk budget er voor een project beschikbaar was. "Hij zei: wow, ik kan het voor een kwart van dit bedrag doen bij de Efteling. Waarop ik zei: nee, dit zijn Disney-dollars!"







De Amerikaan noemt het "een geweldige tijd". "Ik heb hem begeleid en verteld hoe wij dingen doen, waar hij rekening mee moest houden en om welke redenen hij nooit boos moest worden. Het voelde alsof ik na mijn laatste grote project daar iemand had zitten die het snapt, die niet zou vergeten wat Walt ooit gecreëerd heeft en die ervoor zou zorgen dat het doorgegeven kan worden aan toekomstige generaties."



Frozen

Den Dulk houdt zich momenteel bezig met het afronden van een Frozen-gebied in Hong Kong Disneyland. Hij is ook intensief betrokken bij de uitbreidingsplannen van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris.







Baxter deed zijn lovende uitspraken in de podcast The Spirit of Time. Daarin gaat hij ook dieper in op het ontwerpproces van Disneyland Paris. Zo legt de ontwerper uit dat themagebied Discoveryland is ontstaan naar aanleiding van een deal met de Franse overheid om een parkdeel te wijden aan de Franse en Europese historie. Ook zet Baxter uiteen hoe hij het toenmalige management ervan overtuigde om een draak onder het kasteel van Doornroosje te plaatsen.



Smalle paden

Baxter praat daarnaast over enkele gouden regels voor het bouwen van Disney-parken. Zo heeft hij bij de ontwikkeling van Disneyland Paris altijd benadrukt dat zijn team niet dezelfde fout moest maken als de ontwerpers van Tokyo Disneyland, door veel te brede paden aan te leggen. Baxters credo was dan ook: twee keer 6 meter is ook 12 meter. Het is voor de sfeer en authenticiteit beter om twee smalle paden te ontwerpen dan één heel brede.







Verder komt Baxter aan het woord over de geheimen van storytelling. Volgens de Amerikaan moet een attractie nooit aanvoelen als een boekverslag: bezoekers willen simpelweg iets meemaken dat de moeite waard is en dat ze zullen onthouden. Daarvoor hoeven ze een verhaal niet van a tot z te begrijpen of te kennen.



Openhartig

De openhartige podcastaflevering over Disneyland Paris en Michel den Dulk is het tweede deel van een groot interview met Tony Baxter. Deel één, dat eerder verscheen, staat in het teken van het begin van zijn carrière.



Beide episoden vormen een intrigerende kijk in de geschiedenis van de Disney-parken, waarin ook minder geslaagde projecten ter sprake komen. Een interessante passage gaat over een Harry Potter-attractie die Baxter ooit ontwikkelde voor Disney, maar uiteindelijk naar de concurrent ging. Bovendien geeft het Disney-icoon zijn kritische mening over recente toevoegingen.