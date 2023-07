Attractiepark Rotterdam

Attractiepark Rotterdam op zoek naar personeel: vacature alleen voor mannen

Attractiepark Rotterdam heeft gekozen voor merkwaardige bewoordingen in een vacaturetekst. Het nieuwe pretpark van ondernemer Hennie van der Most, dat binnenkort open moet gaan, publiceerde vrijdag een oproep voor nieuwe werknemers op Facebook. Daarin werd opvallend genoeg louter gevraagd naar mannen.

"Timmerman/vakman gezocht!", viel te lezen op een flyer. "Per direct is Attractiepark Rotterdam op zoek naar een allround vakman", stond eronder. De mannelijke klusser zou "flexibel inzetbaar" moeten worden "voor allerhande timmer- en bouwwerkzaamheden".

"We hebben een nieuwe vacature beschikbaar en zijn per direct op zoek naar een timmerman!", luidde de begeleidende tekst in het Facebook-bericht. Kennelijk dacht het management niet dat het werven van vakvrouwen of timmervrouwen ook een optie was, want over niet-mannelijke kandidaten werd met geen woord gerept.



Aangepast

Looopings vroeg een woordvoerder waarom er voor deze termen is gekozen. Daar kwam geen inhoudelijk antwoord op, maar de uitingen zijn even later wel deels aangepast. Nu vraagt men om een "timmerman/vakman of -vrouw". De zin eronder, over de zoektocht naar "een allround vakman", bleef ongewijzigd. In het Facebook-bericht staat nu: "We zijn per direct op zoek naar een vakman of -vrouw!"



Het is niet voor het eerst dat Attractiepark Rotterdam een sterke voorkeur lijkt te hebben voor mannelijke kandidaten. In een eerdere oproep, die in februari naar buiten kwam, werd al gesproken over een positie voor een tuinman.



Weinig vertrouwen

Attractiepark Rotterdam wordt gerund door de 73-jarige Hennie van der Most. De opening is al talloze keren uitgesteld. Inmiddels wil de eigenaar geen jaartal meer noemen. Uit de Facebook-reacties op de vacature blijkt dat er nog weinig vertrouwen is in een goede afloop. "Gaat het ooit nog eens open?", vraagt Jort Laban zich bijvoorbeeld af. "Of is het een langlopende werkplaats?"