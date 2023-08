Plopsa Group

Plopsa Group stopt met managen van Poolse Majaland-pretparken

De Majaland-pretparken in Oost-Europa worden voortaan niet meer gemanaged door Plopsa. In Polen zijn op dit moment twee vestigingen van Majaland te vinden, een derde is in aanbouw. Tot nu toe werden de parken gerund door de Vlaamse Plopsa Group, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt bij Plopsaland in de Belgische kustplaats De Panne.

De Poolse trekpleisters zijn voor 79 procent eigendom van de Nederlandse investeerder Momentum Leisure. Plopsa bezit de resterende 21 procent. In de beginfase is afgesproken dat Plopsa de operationele kant op zich zou nemen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing en het aansturen van personeel. Dat is nu aan het veranderen.

"Vanwege onze groeiplannen is het wenselijk dat het management in de toekomst lokaal geregeld wordt", vertelt Momentum-directeur Martijn van Rheenen aan Looopings. Hij benadrukt dat het de bedoeling is om uiteindelijk tien vestigingen te hebben in Oost-Europa. De verwachting is dat binnenkort bijvoorbeeld het eerste Majaland-park in Roemenië wordt aangekondigd.



Halve dag reizen

"Toen we klein waren, was de constructie goed werkbaar", aldus Van Rheenen. "Maar we zijn op weg om net zo veel managementwerk te hebben voor onze Oost-Europese parken als de hele resterende Plopsa Group. Wij denken dat het niet verstandig is om al deze locaties te managen vanuit België, waarbij je een halve dag moet reizen om er te komen. Vandaar de behoefte om lokaal te gaan."



De directeur geeft aan dat er nog steeds een intensieve samenwerking is met de mensen van Plopsa. "Zij verschaffen de licenties voor de Studio 100-figuren, maar ze investeren ook mee. Die constructie staat als een huis. Dat willen we zo houden en uitbreiden." De operationele zaken zal Momentum in het vervolg dus zelf op zich nemen.



Lokaal directieteam

Daarvoor stelt men in Polen een lokaal directieteam samen, dat over een tijdje gepresenteerd zal worden aan de buitenwereld. Van Rheenen spreekt over een "wisseling van de wacht". "We doen dit geleidelijk en in goede afstemming met het Plopsa-management."



Voormalig Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof is nog steeds betrokken bij Momentum Leisure als bestuurder. In die hoedanigheid houdt hij zich onder andere bezig met het ontwikkelen van de nieuwe Oost-Europese parken, het controleren van de financiën en het selecteren van geschikte kandidaten voor het nieuwe lokale directieteam.



Goede verstandhouding

"Het klopt dat het operationele management van de Poolse parken door Momentum is overgenomen", bevestigt een Plopsa-woordvoerster aan Looopings. "Dit gebeurt in goede verstandhouding."



Het eerste Poolse Majaland-park - Majaland Kownaty - opende in 2018. In het voorjaar van 2022 ging Majaland Warsaw open. Daar wordt binnenkort een waterpark aan toegevoegd. In de zomer van 2024 moet attractiepark nummer drie af zijn: Majaland Gdansk. De bouw kost naar verwachting 32,5 miljoen euro.