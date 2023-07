Disneyland Paris

Disneyland Paris vernieuwt Marvel-achtbaan: nieuwe licht- en lasereffecten

Disneyland Paris heeft aanpassingen doorgevoerd bij de Marvel-rollercoaster Avengers Assemble: Flight Force. Tijdens een ritje in de overdekte lanceerachtbaan zijn voortaan extra licht- en lasereffecten zichtbaar. Zo zorgen laserprojectoren voor een sterrenhemel op de muren en het plafond.

Ook wordt gebruikgemaakt van nieuwe led-installaties om meer lichteffecten te generen. Op videobeelden zijn de veranderingen niet goed zichtbaar. Wie goed oplet, kan wel enkele wijzigingen spotten ten opzichte van het origineel.

Flight Force - de nieuwe versie van Rock 'n' Roller Coaster uit 2002 - opende een jaar geleden. Disney was er in eerste instantie nog niet helemaal tevreden over. Daarom werd in februari aangekondigd dat er "extra showverlichting" geïnstalleerd zou worden. Die is nu actief, iets later dan gepland.



Nederlandse fabrikant

Avengers Assemble: Flight Force werd 21 jaar geleden gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. De coaster is 24 meter hoog en 996 meter lang. Treinen worden in drie seconden gelanceerd tot ruim 90 kilometer per uur. Vervolgens gaan ze drie keer over de kop. Het baanverloop is nagenoeg identiek aan Xpress: Platform 13 in Walibi Holland.