Tien dagen feest: Tilburg heeft weer de grootste kermis van de Benelux

De grootste kermis van de Benelux zet Tilburg traditiegetrouw tien dagen lang op zijn kop. Tot en met zondag 30 juli nemen honderden attracties en kramen bezit van de Tilburgse binnenstad. Verspreid over elf paden en pleinen staan onder meer achtbanen, thrillrides, funhouses en spookhuizen.

Grote primeurs bleven uit: het attractieaanbod vertoont weinig spectaculaire wijzigingen ten opzichte van voorgaande edities. Een gloednieuwe thrillride, de Energizer, was niet op tijd gereed. Op de beoogde locatie is op het laatste moment de Rupsbaan neergezet.

Een grote glijbaan, de Mega Slide, stond aanvankelijk ergens anders. Toen de familieattractie daar niet bleek te passen, kreeg het gevaarte 's nachts een nieuwe plek. Bij het maken van de opstelling lijkt vooral ingezet op kwantiteit in plaats van kwaliteit: bijna alle grote attractietypes komen meerdere keren voor.



Drie spookhuizen

Zo treffen bezoekers twee keer bijna nagenoeg dezelfde achtbaan aan. Wie wil griezelen, kan dit jaar kiezen uit drie spookhuizen. Het aantal funhouses is zelfs niet op één hand te tellen. Waterbanen ontbreken. Het evenement moet het dan ook vooral hebben van de sfeer en de randactiviteiten.



Men zorgt voor een heus Kermis Festival, met onder andere muziekfestival Road Show, geluidsbeleving Fiera del Suono, theaterfestival LunaLunaLuna, de Jupiler Bierhal, feestplein Villa Ananas, knutselworkshops, educatieve wandelingen, een hardloopwedstrijd en een speelterrein dat draait om afvalstoffen.



Tentoonstelling

Op het Besterdplein is een nostalgische kermis opgebouwd, met historische attracties en bescheiden ritprijzen. Daar bevindt zich eveneens een gratis toegankelijke kermistentoonstelling. Radiozender Kermis FM doet de hele week verslag vanaf het kermisterrein. Pretparkwinkel.nl, de merchandise-partner van Looopings, heeft ook een eigen verkooppunt.



Bij een schietkraam wordt een eerbetoon gebracht aan Ria van Dijk, beter bekend als Luchtbuks Ria. Ze was ruim tachtig jaar een trouwe klant van de schiettent. In haar laatste levensjaren verwierf ze bekendheid door ondanks haar ouderdom gewoon jaarlijks te schieten. In 2021 overleed ze op 101-jarige leeftijd. Men lanceerde ook een speciale Luchtbuks Ria-fotowedstrijd.



Kermisknuffel

De populairste kermisknuffels van dit moment zijn zonder twijfel pluchen piemels met een gezichtje erop, in allerlei verschillende maten. Wie een gokje waagt bij grijpmachines of spellenkramen, kan niet om de schattige snikkels heen.