Attractiepark Toverland

Tien maanden werk in negentig seconden: zo werd Toverland-attractie Pixarus gebouwd

Toverland laat op bijzondere wijze zien hoe de nieuwe attractie Pixarus is ontstaan. De vliegtuigmolen verrees het afgelopen jaar in de spiraal van de bestaande achtbaan Fenix. In een timelapsevideo wordt de bouw, die in totaal tien maanden duurde, samengevat in slechts anderhalve minuut.

De bouwplaats van Pixarus was bijzonder compact. Dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Alle benodigde materialen en onderdelen zijn met een kraan over Fenix heen getild. Daardoor was het noodzakelijk om de wing coaster in themagebied Avalon af en toe te sluiten voor publiek.

De werkzaamheden startten in september 2022. Voor de bouw was 1900 kubieke meter zand, 10.215 kilo wapeningsstaal en 160 kubieke meter beton nodig. Pixarus is een attractie van het type sky fly, afkomstig van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Bezoekers krijgen als het ware vliegles van tovenaar Merlijn, op 27 meter hoogte.