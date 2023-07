Beekse Bergen

Beekse Bergen lanceert nieuwe app met meer functionaliteiten

Beekse Bergen heeft een volledig nieuwe app ontwikkeld. Die is bedoeld voor zowel dagbezoekers als vakantiegasten van Speelland Beekse Bergen en Safaripark Beekse Bergen. De focus ligt op de persoonlijke benadering: de app is in staat om gebruikers te informeren over activiteiten die voor hen relevant zijn.

Het resort in Hilvarenbeek had al jaren een eigen app, maar die was aan vervanging toe. Daarom werd in samenwerking met de firma XO10 een nieuwe versie gebouwd. "We zijn er ongeveer een jaar mee bezig geweest", vertelt digimanager Daan van Berkel van Libéma, het moederbedrijf van Beekse Bergen, aan Looopings.

"Met name voor verblijfsgasten is de app een stuk waardevoller geworden." De getoonde informatie kan gepersonaliseerd worden op basis van reserveringsgegevens. "Dat maakt het veel interactiever." Van Berkel is onder meer trots op een planfunctie, met een verlanglijstje. "Je kunt alle gewenste activiteiten van uur tot uur plannen. De app is zo als het ware jouw persoonlijke ranger."



Audiotour

De audiotour voor de autosafari in het Safaripark is geactualiseerd. Er werd ook een nieuwe plattegrond ontwikkeld, voor het volledige resort. Gebruikers hoeven bij het bekijken van de kaart niet meer te kiezen voor één van de losse bestemmingen. De komende maanden volgen nog enkele nieuwe functionaliteiten en updates, waaronder een verbeterd animatieprogramma en slimme wandelroutes.



Voor het Safaripark toont men al wel de aanvangstijden van bijvoorbeeld de bootsafari en de roofvogeldemonstratie. Die tijden zijn nu ook toegevoegd aan het overzicht op looopings.nl/wachten. De oude Beekse Bergen-applicatie wordt niet meer bijgewerkt. Wie die versie opstart, krijgt het verzoek om de nieuwe app te downloaden.