Plopsaland De Panne

Video: Plopsaland presenteert nieuwe Bumba-darkride voor de allerkleinsten

Plopsaland De Panne heeft voor het eerst in 23 jaar een nieuwe darkride geopend. In de attractie Op Reis Met Bumba, bedoeld voor de allerkleinsten, maken bezoekers een rondrit door kleurrijke scènes met de populaire Studio 100-clown. Samen met Bumba ontdekken ze meerdere werelden vol bewegende elementen.

Plopsa koos er bewust voor om de attractie niet alleen te laten draaien om het circusthema waar Bumba bekend van is. "Dat thema is eindig", vertelde hoofdontwerper Piet De Koninck vanavond bij de openingsceremonie voor genodigden. Daarom verschijnt Bumba in allerlei verschillende settings.

Achtereenvolgens zijn dat Azië, de Noordpool, de ruimte, de jungle en de oceaan. De rit eindigt wel in het circus, waar feest gevierd wordt door Bumba en zijn vrienden. Een vertelstem in de karretjes geeft commentaar. Inzittenden kunnen met een knop bepalen of de voice-over Nederlandstalig of Franstalig is.



Animatronics

Er wordt gebruikgemaakt van fysieke decors, animatronics, videoprojecties en videoschermen. Bezoekers zitten niet vast met beugels, maar met gordels. Op de voorste rij van de karretjes mogen alleen kinderen plaatsnemen. Het transportsysteem werd geleverd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln, bekend van De Oude Tufferbaan in de Efteling en de Garden Tour in Toverland.



Op Reis Met Bumba is onderdeel van het overdekte themagebied Circus Bumba, dat sinds 8 juli toegankelijk is voor publiek. Eén van de werktitels van de attractie luidde Bumba's Grote Avontuur. Volgens Plopsa kostte het nieuwe complex in totaal 12,5 miljoen euro.



Het Bos van Plop

Het is lang geleden dat Plopsaland zich waagde aan het bouwen van een darkride. "Na de opening van Het Bos van Plop in 2000 keren we met Circus Bumba terug naar waar het allemaal begon", laat interimdirecteur Koen Clement weten. Hij benadrukt dat het personage Bumba nog steeds "enorm in trek" is bij kinderen.