Kermis

Ook dit is de Tilburgse kermis: dineren op 50 meter hoogte bij Dinner in the Sky

Bezoekers van de Tilburgse kermis hebben afgelopen weekend letterlijk en figuurlijk kunnen eten op hoog niveau. Deelnemers aan Dinner in the Sky kregen de kans om een chic diner te nuttigen op maar liefst 50 meter hoogte. Daarvoor moest wel de portemonnee getrokken worden: tickets voor de spectaculaire culinaire attractie kostten 260 euro per persoon.

Dinner in the Sky bestaat uit een grote tafel met in het midden ruimte voor een kok, een dj en serveerders. Daaromheen staan 22 comfortabele stoelen, waar de deelnemers in worden vastgemaakt met veiligheidsgordels. Het dak is voorzien van verwarmingselementen. De stoelen kunnen kantelen en draaien.

In Tilburg stonden acht vluchten op het programma, op zaterdag 22 juli en zondag 23 juli. Voor het all-inclusive-concept werkte horecagroep Bonheur samen met het Tilburgse restaurant La Nouvelle Auberge van cuisinier Ralph Blaakenburg. Het menu bestond uit vijf gangen, waarvan de eerste twee - met oesters en truffel - op de grond werden geserveerd.



Spookhuis

Eenmaal in de lucht volgden nog langoustine, zacht gegaarde kalfssukade en limoncello, inclusief bijbehorende wijn per gang. Dinner in the Sky was opgesteld op de Spoorlaan, ter hoogte van spookhuis Haunted Castle en reuzenrad Sky Vision. De gigantische kraan werd geleverd door The Fungroup, een Belgisch verhuurbedrijf.



Op beide dagen trok de exclusieve beleving veel bekijks. Het zwevende restaurant was zes jaar geleden, in 2017, voor het laatst onderdeel van de kermis. Of de bijzondere pop-up-ervaring volgend jaar terugkeert naar Tilburg, is nog niet bekend. Dinner in the Sky is in september 2023 wel te vinden in Wassenaar.