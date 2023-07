Efteling

Foto's: vernieuwd Herautenplein na maanden onderhoud weer open in de Efteling

Het hart van het Sprookjesbos in de Efteling is opgeknapt. De afgelopen maanden was het historische Herautenplein gedeeltelijk afgesloten voor werkzaamheden. Twee van de oudste sprookjes in het park - De Magische Klok en De Kikkerkoning - werden gerenoveerd. Nu is het volledige plein weer open voor publiek.

Het Herautenplein stamt uit 1952, het openingsjaar van het Sprookjesbos. Eén van de blikvangers is sinds jaar en dag een grote kasteelmuur met trompetterende herauten, als onderdeel van het verhaal van De Magische Klok. Door boomwortels kwam de muur aan weerszijden van de klokkentoren omhoog.

Om die reden moest de muur verwijderd en volledig opnieuw opgebouwd worden. Ook de gracht ernaast is vervangen. Door gebruik te maken van robuustere materialen, blijft het water voortaan staan. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van nostalgische Efteling-liefhebbers in vervulling.



Gouden bal

Er is nu ook sprake van een overstort, zodat eventueel overtollig water terechtkomt in het bos. Verder was er aandacht voor de ondergrondse infrastructuur van de fontein van De Kikkerkoning. Vier kikkers spuiten daar als het ware een gouden bal de lucht in. Tot slot werd horecalocatie De Kleyne Klaroen verbouwd.



De Efteling begon in februari dit jaar met het vernieuwen van het Herautenplein. Ruim vier maanden later is de klus geklaard. In het Sprookjesbos wordt momenteel nog wel gewerkt bij Langnek en in het Kabouterdorp. Na de zomer komen Doornroosje en Hans en Grietje aan de beurt.