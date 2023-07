Efteling

Foto's: Efteling zet Langnek in de steigers

Hoewel het hoogseizoen is aangebroken, gaat de Efteling gewoon door met in het oog springende opknapbeurten. Sinds vandaag staat één van de meest iconische figuren in het Sprookjesbos in de steigers. Er wordt een steigerconstructie gebouwd rond Langnek, onderdeel van het sprookje De Zes Dienaren.

Bij de renovatie is aandacht voor de bewegingen van het 71 jaar oude personage. Ook wordt de vijver om hem heen gereinigd. De Efteling spreekt over "tienjaarlijks onderhoud". Het is niet duidelijk hoelang de klus gaat duren.

Op verschillende andere plekken in het Sprookjesbos vinden ook werkzaamheden plaats. Zo wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een grootschalige renovatie van het Herautenplein, bij De Magische Klok en De Kikkerkoning. In het Kabouterdorp wordt het paddenstoelenparcours uit 1952 volledig opnieuw opgebouwd.



Doornroosje

De Efteling heeft al aangekondigd dat later dit jaar nog twee andere sprookjes groot onderhoud krijgen: Doornroosje en Hans en Grietje. Daar begint men waarschijnlijk na de zomervakantie mee.