Efteling

Efteling-directeur Fons Jurgens geeft uitleg over stilstand op bouwplaats nieuw hotel

Op de bouwplaats van het nieuwe Efteling Grand Hotel lijkt al maanden niets te gebeuren, maar volgens algemeen directeur Fons Jurgens is er geen reden tot paniek. In een videoboodschap voor medewerkers stelt de Efteling-baas zijn personeel gerust. Hij legt uit waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over het gebrek aan zichtbare werkzaamheden.

Volgens Jurgens wordt er wel degelijk gebouwd, maar op een andere locatie. "Bij het Efteling Grand Hotel is de ruwbouw van de kelder in mei afgerond en lijkt er de laatste tijd weinig te gebeuren", geeft de directeur toe. "Maar niets is minder waar. Wat we hier voor het eerst doen, is de complete gevel op een andere locatie opmetselen."

Alle bakstenen worden in een vooraf ontworpen patroon op de gevelplaten gemetseld, aldus Jurgens. "Daar wordt op een andere plek al een hele tijd aan gewerkt. Voordeel hiervan is dat we het hotel straks veel sneller vorm kunnen geven." Het roept de vraag op waarom er niet eerder is begonnen met deze externe werkzaamheden, of later met het grondwerk in het attractiepark. Daar gaat Jurgens niet op in.



Kamers

Ook op andere gebieden worden voorbereidingen getroffen. "Hiernaast zijn we achter de schermen natuurlijk ook druk bezig met het boekbaar maken van de kamers en de personele bezetting." Het Efteling Grand Hotel moet in 2024 opengaan.



De discutabele bouwplanning van het nieuwe hotel werd vorige maand al aangestipt op Looopings. Een woordvoerder beweerde toen dat sprake was van een "ingecalculeerde rustige fase". Hij vertelde in april al dat "de eerste prefabdelen" binnenkort zouden arriveren. Inmiddels zijn we drie maanden verder is zijn de bewuste onderdelen nog nergens te bekennen. Ze verschijnen waarschijnlijk na de bouwvakvakantie in september.