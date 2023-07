Efteling

Efteling denkt na over nieuw interieur voor souvenirwinkel Efteldingen

De Efteling maakt plannen voor een grote renovatie van Efteldingen, de souvenirwinkel bij de hoofdingang. Binnenkort krijgt de winkel, onderdeel van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, een nieuw interieur. Dat schrijft vertrekkend ontwerpcoördinator Annette Vishers op LinkedIn.

Efteldingen opende in het najaar van 1995, in eerste instantie onder de naam De Laatste Graai. Al enkele maanden later werd de huidige naam geïntroduceerd. De laatste restyling dateert van eind 2007, toen de winkel onder handen werd genomen naar een ontwerp van Sander de Bruijn. In het midden staat sindsdien een groot beeld van Pardoes.

Het is De Bruijn die zich op dit moment bezighoudt met een nieuwe invulling voor het entreegebied, dat over een tijdje door het leven gaat als Eiland van de Vijf Zintuigen. In 2024 moet daar ook het Efteling Grand Hotel openen, inclusief twee nieuwe shops van in totaal ruim 450 vierkante meter.



Functie

De komst van die twee winkels heeft uiteraard invloed op de functie en de populariteit van Efteldingen. Wat er precies gaat veranderen aan het interieur, is nog niet duidelijk. Volgens Vishers staat het project op de planning voor de periode 2023 tot 2024. Een woordvoerder wil er nog niets over kwijt.