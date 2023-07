The Friends Experience

The Friends Experience in Brussel: decors uit iconische tv-serie nagebouwd

Bezoekers van een nieuwe Friends-attractie in Brussel wanen zich op de set van de wereldberoemde tv-serie. Voor The Friends Experience werden de herkenbare decors van de populaire sitcom nagebouwd. De beleving is nog tot en met vrijdag 18 augustus te vinden in de Belgische hoofdstad.

De initiatiefnemers beloven Instagram-waardige fotomomenten in replica's van onder andere het appartement van Joey en Chandler, de keuken van Monica en Rachel en de bekende koffiezaak Central Perk. Er worden ook kostuums uit de show tentoongesteld. "Voel je een stap dichterbij je favoriete personages", luidt de promotietekst.

Tickets voor The Friends Experience zijn online verkrijgbaar voor 30 euro per persoon. Men biedt ook duurdere vip-kaarten aan, met extra voordelen als een gratis garderobe, het overslaan van de wachtrijen en korting in de souvenirwinkel. Een bezoek duurt ongeveer een uur.



Birmingham

Eerder streek dezelfde Friends-attractie neer in Parijs. Op dit moment is een kopie van de beleving te vinden in de Engelse stad Birmingham. Friends liep tien seizoenen lang, van 1994 tot en met 2004. De hoofdrollen werden gespeeld door Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer.