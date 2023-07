Walibi Holland

Walibi Holland start kortingsactie voor winterseizoen: tickets voor 9,95 euro

Walibi Holland is gestart met de ticketverkoop voor winterseizoen Bright Nights. Wie deze zomer naar het attractiepark gaat, kan voordelig terugkomen in de kerstperiode. Bij het bestellen van een entreebewijs voor de zomer is het vanaf vandaag mogelijk om Bright Nights-kaartjes aan te schaffen voor 9,95 euro per stuk.

Per bestelling kunnen maximaal vier goedkope Bright Nights-toegangskaarten toegevoegd worden. Die zijn te vinden onder het kopje Extra's in de online ticketshop. "Er is een beperkt aantal ongedateerde Bright Nights-tickets beschikbaar", waarschuwt Walibi. "Op is op."

Na de aankoop moeten bezoekers zelf een datum selecteren voor het dagje uit in de winter, op basis van beschikbaarheid. Dat kan tot en met de eerste week van januari via walibi.nl/tickets-omwisselen. De Bright Nights vinden plaats op 23 december, van 27 tot en met 30 december en van 2 tot en met 7 januari, steeds van 12.00 tot 20.00 uur.



Lichtshows

Tijdens de kerstvakantie presenteert Walibi verschillende muzikale lichtshows en extra entertainment. Sommige attracties blijven noodgedwongen dicht vanwege de lage temperaturen. Het evenement werd afgelopen winter voor het eerst gehouden.