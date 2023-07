Efteling

Efteling-wildwaterbaan Piraña bijna acht maanden dicht voor onderhoud

De Efteling gaat wildwaterbaan Piraña sluiten voor een ingrijpende onderhoudsbeurt. De populaire waterattractie zal bijna acht maanden buiten bedrijf zijn voor werkzaamheden, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Bezoekers kunnen tussen begin november 2023 en eind juni 2024 geen vaartocht maken.

Naar verwachting start de renovatie op maandag 6 november. Zo'n 33 weken later, op vrijdag 28 juni 2024, moet de Piraña weer geopend zijn. Dat is één week voor de start van de zomervakantie in Zuid-Nederland. Die begint volgend jaar op zaterdag 6 juli.

Hoewel opvarenden nat kunnen worden, was de attractie de afgelopen jaren ook toegankelijk tijdens de Winter Efteling. Dit jaar sloot de waterbaan pas na de eerste week van januari. Aankomende winter én lente zal de Piraña dus geen onderdeel zijn van het attractieaanbod.



Instortingsgevaar

Wat er tijdens de rigoureuze verbouwing precies gaat gebeuren, maakt de Efteling later bekend. Wel is duidelijk dat in ieder geval veel aandacht zal zijn voor het rotswerk. In het voorjaar van 2021 werd duidelijk dat meerdere neprotsen afgebroken moesten worden vanwege instortingsgevaar. Er was toen geen geld voor nieuwe rotsen, vanwege de gevolgen van de coronacrisis.



Nu is er wel budget beschikbaar. De Efteling heeft bij de gemeente Loon op Zand een vergunning aangevraagd voor "het realiseren van gethematiseerde rotspartijen bij attractie Piraña aan Europalaan 1 te Kaatsheuvel". Intern wordt eveneens gedacht aan nieuwe watereffecten, vertellen ingewijden. Achter de schermen staan ook twee nieuwe waterspuwende Azteekse beelden klaar.