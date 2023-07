Nieuws

Youtuber wil alle Nederlandse achtbanen aftikken in 96 uur, maar vergeet er een paar

YouTube-ster Stefan de Vries is een uitdaging aangegaan om alle achtbanen in Nederland te berijden in 96 uur tijd. In een 29 minuten durende video is te zien hoe de influencer een poging doet om in exact vier dagen 47 rollercoasters af te tikken. Dat mislukt: na 96 uur mist hij er nog drie. Bovendien vergeet De Vries enkele exemplaren.

De roadtrip van de youtuber kent een valse start in BillyBird Park Hemelrijk, waar de enige achtbaan toevallig net gesloten blijkt te zijn voor een keuring. Daarom wordt uitgeweken naar Toverland voor coaster nummer één: familieachtbaan Toos Express. Vervolgens staan Mondo Verde en DippieDoe op de planning, waarna BillyBird alsnog wordt bezocht.

Daarna is het tijd voor Walibi Holland, Julianatoren, de Waarbeek, Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark Slagharen en Plopsa Indoor Coevorden, waar het Plopsa-team een lunch heeft klaargezet voor de videomakers. In elk park komt een extra opdracht tevoorschijn uit een envelop, bijvoorbeeld: verboden te lachen tijdens de rit.



Drievliet

Het laatste gedeelte van de vier dagen durende reis bestaat uit Wildlands Adventure Zoo Emmen, Drouwenerzand, Duinen Zathe, Oud Valkeveen, Amusementspark Tivoli en Drievliet. Saillant detail: van alle genoemde parken is Drievliet de enige partij die niet wilde meewerken aan de productie, waardoor De Vries zijn eigen beveiligers moest regelen en zelf kaartjes moest kopen.



Dan zitten de 96 uur erop, zonder dat Duinrell is bezocht. Om het rijtje af te maken, gaat De Vries later alsnog naar het Wassenaarse pretpark voor de resterende drie achtbanen. De Kikkerachtbaan is de laatste op de lijst. Feitelijk is de YouTube-bekendheid er daarmee nog niet. Want hoewel hij aan het begin van de video belooft "letterlijk in elke achtbaan van heel Nederland" te gaan, vergeet hij de achtbanen in familiepark Mini Mundi in Middelburg en Kinderstad Heerlen.



Max & Moritz

Ook de nieuwe spinning coaster in Mondo Verde te Landgraaf ontbreekt, maar die was wellicht nog niet open tijdens de opnames. Eveneens twijfelachtig is dat bij twee dubbele achtbanen - Max & Moritz in de Efteling en Tweestryd in Wildlands - slechts één van de twee banen wordt bereden.



Daarnaast mist De Vries vier attracties van het type butterfly, in Julianatoren, Oud Valkeveen, Speelpark Hoge Boekel en Sybrandy's Speelpark, al blijft het binnen de pretparkcommunity de vraag of deze piepkleine schansen echt geclassificeerd kunnen worden als achtbaan. Dat geldt ook voor de alpine coaster in SnowWorld Landgraaf.



Zuiderburen

De Vries geeft meermaals aan dat hij niet van de challenge genoten heeft. Toch staat hem nog een flinke opdracht te wachten, want hij belooft dat hij bij meer dan 20.000 likes over een tijdje hetzelfde gaat proberen in België. Op dit moment heeft de video ruim 22.000 likes. Bij onze zuiderburen staan 34 verschillende achtbanen, waarvan twee keer een butterfly.