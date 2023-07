Efteling

Efteling stelt historische foto's tentoon in vernieuwd Carrouselpaleis

De Efteling brengt een eerbetoon aan de geschiedenis in het Carrouselpaleis. Het nostalgische complex ondergaat momenteel een renovatie. Die werkzaamheden werden aangegrepen om ook iets nieuws toe te voegen: in de verlichte etalages zijn nu historische foto's van de Stoomcarrousel zichtbaar.

Voorheen waren achter het glas willekeurige Efteling-souvenirs te vinden, bij wijze van reclame. Nu heeft de Efteling gekozen voor een stijlvollere invulling. Er hangen oude beelden uit de beginjaren van de klassieke attractie. In de jaren vijftig stond alleen de draaimolen in het park, met daarachter een grote tent.

Begin jaren zeventig werd het complex uitgebreid met de komst van het Diorama en het Victoriaans Theater, dat vandaag de dag bekendstaat als het Carrouseltheater. Toen is ook de voorgevel verlengd, naar ontwerpen van Anton Pieck en Ton van de Ven.



Rittenkaart

In één van de etalages wordt een oude tekening van Pieck getoond. Ook zien we een oude rittenkaart, uit de tijd dat bezoekers nog apart moesten betalen voor een ritje in de carrousel.



De Efteling begon afgelopen winter met het opknappen van het exterieur van het Carrouselpaleis. Die klus is nog niet afgerond. Op dit moment wordt ook de molen zelf onder handen genomen. Het is de bedoeling dat de attractie komend weekend weer geopend is voor publiek.