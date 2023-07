Disneyland Paris

Bijna 15.000 handtekeningen tegen nieuwe abonnementen Disneyland Paris

Een petitie tegen de nieuwe abonnementsvormen van Disneyland Paris is al bijna 15.000 keer getekend. Fans van Disneyland zijn woest dat jaarkaarten fors duurder zijn geworden, terwijl veel voordelen werden geschrapt. Online werden de afgelopen dagen verschillende digitale handtekeningenacties gestart.

De grootste, op het platform Change.org, is tot nu toe goed voor ruim 14.700 steunbetuigingen. "Een prijsverhoging van 200 euro voor het wegvallen van bijna alle voordelen van een jaarkaart", zo vat de initiatiefnemer de veranderingen samen. Hij roept fans op om de aanpassingen niet te pikken.

"Walt Disney was er zelf van overtuigd dat iedereen de Disney-magie moet kunnen ervaren. Denk je dat dit nog kan met abonnementen van 700 euro?" Deelnemers klagen dat ze door de exorbitant hoge bedragen niet meer in staat zijn om vaak naar Disneyland Paris te gaan. Veel liefhebbers noemen de wijzigingen "beschamend".



Verbeterde gastervaring

Het is de vraag of de petities iets zullen uithalen. Disneyland Paris geeft aan zelf wel tevreden te zijn over de gang van zaken. "Ons nieuwe Disneyland Pass-programma heeft als doel om een verbeterde gastervaring te bieden voor iedereen, waaronder abonnees, met toegang tot de parken, diverse evenementen en een nieuwe digitale aanpak", luidt de officiële reactie.



Een woordvoerder benadrukt dat er ook goedkopere abonnementen bestaan, verkrijgbaar vanaf 289 euro per persoon. Zo'n pas is geldig op 170 dagen per jaar. "We hebben ook de voordelen aangepast, waarbij de prioriteit ligt op waar gasten het meest behoefte aan zeggen te hebben. Zo is gratis parkeren nu inbegrepen bij elk abonnement."