Walibi Belgium

Cowboyfeest in Walibi Belgium: nieuwe attractie Silverton is open

Walibi Belgium heeft vanochtend op feestelijke wijze de nieuwe attractie Silverton geopend. De familieattractie in wildwest-stijl was de afgelopen dagen al operationeel als onderdeel van een testfase. Vandaag vond de daadwerkelijke openingsceremonie plaats, in het bijzijn van onder andere een sheriff en parkmascotte Walibi. De kangoeroe droeg voor de gelegenheid een cowboyoutfit.

Op de plek van Silverton stonden voorheen botsauto's, onder de noemer Tuf Tuf Club. Die hebben nu plaatsgemaakt voor een nieuw plein. Door te kiezen voor een western-thema past Silverton bij het aangrenzende cowboygebied, waar attracties te vinden zijn als top spin Buzzsaw, mijntrein Calamity Mine en vrijvelatoren Dalton Terror.

Silverton is een ruim 8 meter hoge attractie van het type sidecar xl, bestaand uit een carrousel met twaalf hangende stoomlocomotieven voor twee personen. De wagonnetjes zwieren tijdens het draaien omhoog - tot maximaal 3,8 meter - met behulp van een hendel. Walibi bestelde de attractie bij de Italiaanse firma Technical Park.



Speciaal certificaat

Verder kunnen de inzittenden rook en een geluidseffect activeren door op knopjes te drukken. De molen heeft een diamater van meer dan 17 meter. Silverton is geschikt voor kinderen vanaf 90 centimeter, mits vergezeld door een volwassene. De eerste bezoekers kregen vandaag een speciaal certificaat uitgereikt.



Walibi investeerde 1,9 miljoen euro in het project. "We werken aan een globale vernieuwing van het park door thematische zones aan te leggen en een gevarieerd aanbod van nieuwe attracties toe te voegen", zegt Walibi-directeur Jean-Christophe Parent. "Zo willen we ons imago als familiepark blijven versterken."