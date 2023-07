Looopings

Looopings vernieuwt overzicht met show- en wachttijden: 42 verschillende parken

Looopings heeft het overzicht met show- en wachttijden van Europese pretparken een update gegeven. Op looopings.nl/wachten zijn de actuele wachttijden en aanvangstijden van entertainmentacts in tientallen attractie- en dierenparken in één oogopslag te zien. De afgelopen weken werd een update doorgevoerd, die verschillende technische problemen heeft opgelost.

Parken waarvan de gegevens tijdelijk niet meer werden bijgewerkt, functioneren nu weer. Het gaat om Gardaland in Italië, Parque Warner, PortAventura Park en Ferrari Land in Spanje en Liseberg in Zweden. Op de pagina's van Parc Astérix, Tivoli Gardens en Liseberg zijn nu ook showtijden zichtbaar. Daarnaast is Safaripark Beekse Bergen toegevoegd aan het overzicht.

Looopings toont momenteel de actuele gegevens van 42 verschillende parken, verspreid over elf landen. In totaal staan er 44 parken op de lijst. Twee parken worden niet bijgewerkt: Drayton Manor in het Verenigd Koninkrijk en Hansa-Park in Duitsland deelden in het verleden wel informatie over hun wachttijden, maar zijn daarmee gestopt.



Voorstellingen

Het Deense park Tivoli Gardens laat op dit moment alleen showtijden zien. Er zijn meer parken die geen wachttijden hebben, maar wel aanvangstijden van presentaties en voorstellingen. Voorbeelden daarvan zijn enkele dierentuinen en showpark Puy du Fou, met vestigingen in Frankrijk en Spanje.