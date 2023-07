Verkeers- en Attractiepark Duinen Zathe

Liefhebbers van Kerstmis opgelet: Fries pretpark viert kerst in de zomer

Wie geen zin heeft om te wachten op Kerstmis, kan deze week terecht in het Friese pretpark Duinen Zathe. Het attractiepark in Appelscha is negen dagen lang gehuld in kerstsferen, met een ijsbaan, kerstdecoraties, kerstmuziek en een ontmoeting met niemand minder dan de Kerstman.

De Kerstman brengt zijn vakantie in Duinen Zathe door, vertelt een woordvoerster. Het park belooft een "betoverend winterwonderland" en een "onvergetelijke kerstbeleving midden in de zomer". "Dit is de ultieme kans om je droom te vervullen: schaatsen in korte broek."

Zoals gewoonlijk biedt Duinen Zathe een all-inclusive-arrangement aan: bezoekers mogen onbeperkt eten en drinken. Tegen betaling kunnen bezoekers ook verschillende kerstspecialiteiten bestellen: warme chocolademelk, oliebollen en rolletjes met slagroom.



Kerstmutsen

Ook een sneeuwman is aanwezig. Medewerkers dragen kerstmutsen om in de kerststemming te blijven. Het evenement, dat Kerst in de Zomer wordt genoemd, duurt van zaterdag 22 juli tot en met zondag 30 juli.