Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris bouwt enorme steigerconstructie in Fantasyland

In het sprookjesgebied van Disneyland Paris staat deze zomer een gigantische steigerconstructie. Tijdens een wandeling door themadeel Fantasyland passeren bezoekers momenteel een kathedraal gemaakt van steigers, bedekt met witte zeilen. De werkzaamheden startten begin vorige maand.

Het tijdelijke bouwwerk is nodig voor groot onderhoud aan één van de gebouwtjes. Het exterieur van snoepwinkel La Confiserie des Trois Fées, vernoemd naar de Drie Goede Feeën uit Doornroosje, ondergaat een ingrijpende renovatie.

Het witte gevaarte is goed zichtbaar vanaf het balkon aan de achterzijde van Le Château de la Belle au Bois Dormant, het kasteel van Doornroosje. Voorlopig blijft de winkel in kwestie gewoon toegankelijk, via een opening in de bouwschuttingen op het plein. Disneyland heeft niet bekendgemaakt wanneer de klus afgerond moet zijn.