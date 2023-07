Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland start met bouw van groot nieuw spookhuis

Toverland is begonnen met de voorbereidingen voor de populaire Halloween Nights in oktober en november. In het Noord-Limburgse attractiepark wordt op dit moment een gigantische loods gebouwd. Het bouwwerk gaat dit jaar dienen als een gloednieuw spookhuis.

Looopings kon afgelopen voorjaar al melden dat Toverland werkt aan een haunted house dat in het teken staat van de Limburgse mijnbouw. Daarvoor is nu een permanente constructie verrezen, zo is te zien op foto's van dronefotograaf Nick Ringelberg.

De halloweenloods staat schuin achter entreegebied Port Laguna, recht achter de gastenservice. Daar bevindt zich een bouwterrein met zandhopen, bouwmachines en bouwmaterialen, omringd door weilanden.



Scare zones

Een woordvoerster van Toverland kan de komst van het spookhuis nog niet bevestigen. Het park komt later met meer informatie over aankomend halloweenseizoen. Wel werd vorige maand al duidelijk dat Toverland in 2023 meer scare actors inzet dan ooit en dat één van de bestaande scare zones vernieuwd wordt.