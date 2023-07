Boudewijn Seapark

Boudewijn Seapark in Brugge mag voorlopig blijven bestaan van minister, op één voorwaarde

Boudewijn Seapark in Brugge hoeft voorlopig niet dicht. De afgelopen jaren werd er openlijk gespeculeerd over een sluiting van het Belgische dolfinarium. Ben Weyts, de Vlaamse minister van Dierenwelzijn, pleitte er in 2019 voor om het houden van dolfijnen in gevangenschap te verbieden.

Dat zou het einde betekenen voor het huidige Boudewijn Seapark. Ruim vier jaar later heeft Weyts toch iets anders besloten. In plaats van het "uitdoofbeleid" waar hij eerder over sprak, mag het park voorlopig dolfijnen blijven houden. Voorwaarde is wel dat er vóór 2027 een nieuw buitenbassin gerealiseerd wordt voor de dieren.

Vervolgens is het de bedoeling om de positie van het park elke tien jaar te evalueren, dus opnieuw in 2037. Weyts blijft erbij dat hij eigenlijk liever geen dolfijnen in gevangenschap meer ziet in Vlaanderen. Volgens hem is er vooralsnog geen alternatieve huisvestiging voor de dieren in Brugge. Een eerder plan om de resterende dolfijnen te verhuizen naar een Griekse baai, blijkt op dit moment onhaalbaar.



Opgelucht

Boudewijn Seapark reageert opgelucht op de beslissing. Het management zegt dat het plan voor het buitenverblijf al op tafel lag. Men wilde echter wachten met het uitvoeren van de investering tot er duidelijkheid was over de toekomst van het park. De bestemming is onderdeel van Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Nederlandse Dolfinarium in Harderwijk.