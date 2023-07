Efteling

Nieuwe borden bij Efteling-attractie om te voorkomen dat bezoekers over hek klimmen

De Efteling heeft verbodsborden opgehangen om bezoekers te wijzen op een belangrijk veiligheidsvoorschrift. Bij De Oude Tufferbaan in parkdeel Ruigrijk zijn nieuwe bordjes bevestigd aan de stalen hekken rond de baan. Die moeten voorkomen dat mensen over de afscheidingen heen klimmen.

Kennelijk vormde dat een probleem. "Verboden over het hek te klimmen", valt er te lezen. Daaronder staan vertalingen in het Engels, Duits en Frans. Ook werd een bijbehorend symbool toegevoegd.

Wie over een hek klimt, komt terecht op de oldtimerbaan waar de karretjes rijden. Dat kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen. De Oude Tufferbaan opende in 1984. De afgelopen 39 jaar hingen er geen bordjes. Schijnbaar is dat anno 2023 wel nodig.