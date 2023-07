Phantasialand

Foto's: Phantasialand opent uitbreiding van Afrikaans themagebied

De uitbreiding van het Afrikaanse themagebied in Phantasialand is officieel af. Het Duitse pretpark heeft hard gewerkt om themadeel Deep in Africa verder aan te kleden. De eerste fase van het project werd in april afgerond onder de noemer Avenue Africa. Nu zijn er nog meer elementen toegevoegd.

De afgelopen maanden ontstond een Afrikaans dorpje vol details. Phantasialand noemt het "een heel nieuwe wereld" en "een geheel nieuwe ervaring", gebaseerd op "Afrikaans cultureel erfgoed".

"Waar voorheen een onopvallend, functioneel pad door Afrika liep, tilt Avenue Africa het meeslepende Deep in Africa naar een ongekend niveau", aldus het attractiepark. Daarnaast is nu Wewe Road te vinden, met onder andere een fictief kapsalon, torens en een terras met kleurrijk meubilair.



Fruit

Bij een kraampje is fruit en frisdrank verkrijgbaar. Dankzij de nieuwe looproute kunnen bezoekers voortaan een rondje wandelen door Deep in Africa. Op de achtergond zijn achtbaan Black Mamba en themahotel Matamba zichtbaar. Vorig jaar opende al Deep in Africa - Adventure Trail, een avonturenparcours.