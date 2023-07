Kermis

Gewonden na afbreken van treintje op Spaanse kermis

Op een kermis in Noordoost-Spanje is een trein van een attractie afgebroken. Door onbekende oorzaak kwam de bovenkant van een karretje naast de baan terecht. Daarbij raakten een kind en zijn vader gewond. De volwassene had last van zijn ribben, melden regionale media.

Hoewel beide slachtoffers op eigen kracht uit het bakje konden klimmen, zijn ze wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond eerder deze maand plaats bij een attractie met de naam Dragon Area Concor, bestaand uit een ovaalvormig parcours waar een trein overheen rijdt - vooruit en achteruit.

Het voertuig, vormgegeven als een draak, bestaat uit zeven aaneengeschakelde bakjes. Eén ervan brak tijdens de rit af, maar het onderstel bleef staan. Dat gebeurde op een zomerfestival in de gemeente Sils, gelegen in de provincie Gerona. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Volgens de gemeente beschikte de exploitant over alle benodigde veiligheidspapieren.